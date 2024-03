Ucraina: Patuanelli, ‘o si tratta con Putin o si va alla terza guerra mondiale’

MeteoWeb

Roma, 19 mar. – (Adnkronos) – “A oggi, dopo due anni, i territori occupati dalla Russia, illegittimamente, con la follia assassina di Putin che va sempre ricordata, sono gli stessi che sono stati occupati dopo qualche settimana a dimostrazione che il fallimento di questa strategia è legato allo stallo, e non è uno stallo gratuito. È uno stallo che ha costato 50.000 morti tra le truppe ucraine, 10.000 morti civili, non sappiamo quanti morti militari russi. Lo stallo non è una condizione che possiamo festeggiare” ma “se noi rifiutiamo il principio di sederci ad un tavolo di trattativa, l’unica sua posizione è quella di continuare fino a quando non avremo sconfitto la Russia. Cosa che purtroppo potrà succedere solo passando per la terza guerra mondiale”. Lo dice Stefano Patuanelli, capogruppo del M5S, nelle dichiarazioni di voto in Aula dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo.

