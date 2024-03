Ue-Egitto: intesa Cairo, ‘su migranti responsabilità e oneri condivisi’**

MeteoWeb

Il Cairo, 17 mar. (Adnkronos) – “Guidati dai principi di partenariato, responsabilità condivisa e condivisione degli oneri, l’Egitto e l’Ue adottano un approccio olistico alla governance della migrazione. L’Unione europea continuerà a fornire il sostegno finanziario necessario per assistere l’Egitto nei programmi relativi alla migrazione che prevedono lo sviluppo di un approccio olistico alla migrazione, compresi i percorsi di migrazione legale in linea con le competenze nazionali e i programmi di mobilità come i partenariati per i talenti, affrontando le cause alla radice della migrazione irregolare, combattendo il traffico di migranti e la tratta di persone, rafforzando la gestione delle frontiere e garantendo un rimpatrio e una reintegrazione dignitosi e sostenibili. L’Ue e l’Egitto continueranno a cooperare per sostenere gli sforzi dell’Egitto nell’accoglienza dei rifugiati ed entrambe le parti sono impegnate nella tutela dei diritti dei migranti e dei rifugiati”. E’ quanto si legge nella dichiarazione congiunta firmata al Cairo tra Ue ed Egitto, ‘propedeutica’ al partenariato strategico.

