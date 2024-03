Ue: Ferrante (Fi), ‘von der Leyen scelta migliore, Italia può puntare a vicepresidenza’**

MeteoWeb

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Ursula von der Leyen è la scelta migliore per la guida della Commissione europea. Il Ppe sarà decisivo nel prossimo parlamento europeo, è la casa delle forze politiche moderate e riformiste aperta ai movimenti liberali e conservatori che vogliono rilanciare l?azione politica dell?Ue. Con la riconferma della Presidente von der Leyen e con una solida maggioranza politica a suo sostegno, che si riconosca nei valori del centrodestra, l?Ue avrà la forza per affrontare le sfide globali che ha di fronte”. Lo afferma il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante (Fi).

“Il contributo dell?Italia sarà fondamentale per mettere al centro dell?agenda della Commissione il sostegno alle imprese e alle eccellenze produttive, le politiche sull?immigrazione e lo sviluppo delle infrastrutture con attenzione alla sostenibilità, mettendo da parte gli estremismi ideologici. Il nostro Paese può puntare alla vicepresidenza della Commissione con l?obiettivo di dare priorità ai temi più specifici dell?area del Mediterraneo. Forza Italia è il pilastro del Ppe e rappresenta una garanzia per dare ancora più voce al nostro Paese all?interno dell?Ue”, conclude l’azzurro.

