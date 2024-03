Ue: Fitto, ‘su imballaggi giusto compromesso, lavoro squadra premia Italia’

MeteoWeb

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – ?Siamo molto soddisfatti per l’accordo raggiunto oggi a Bruxelles tra i ventisette Ambasciatori degli Stati membri sul Regolamento imballaggi. Il Presidente Meloni ed il governo si sono impegnati fin dall?inizio affinché la nuova normativa europea rappresentasse un giusto compromesso fra la tutela ambientale da un lato e le esigenze del sistema italiano del settore che, come è noto, è all?avanguardia in Europa e nel mondo”. Lo dichiara il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, Raffaele Fitto.

?Questo risultato è anche il frutto di un lavoro di squadra sia a livello tecnico, per il quale va ringraziata la nostra Rappresentanza permanente a Bruxelles, sia istituzionale che ha visto come protagonisti anche molti europarlamentari italiani sia dell?area di Governo che dell?opposizione, in particolare gli onorevoli Salini e Toia – sottolinea Fitto -. La riunione degli Ambasciatori di oggi ha anche dato luce verde alla Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. Anche su questo provvedimento è passata la linea del governo italiano che chiedeva una regolamentazione europea in materia di catene del valore che contemperasse il giusto rispetto degli standard sociali e ambientali con la necessità di non gravare con ulteriori oneri sulle nostre imprese, in particolare quelle piccole e medie?.

