Roma, 20 mar. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata alla Camera per assistere al dibattito sulle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo al via domani a Bruxelles.

