Università, al via edizione 2024 hackathon per studentesse Stem di Mezzogiorno e Isole

Roma, 12 mar. – (Adnkronos) – Parte la seconda edizione di ?Women Shape the Future?, l?hackathon promosso da Philip Morris nell?ambito del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences, il centro di Philip Morris per l?alta formazione delle competenze legate a Industria 4.0, in collaborazione con Codemotion, la piattaforma di riferimento per la crescita professionale degli sviluppatori e per le aziende alla ricerca dei migliori talenti IT, e Meditech, centro di competenza per l?innovazione e l?Industria 4.0.

L?attività dell?hackathon si inserisce in questo percorso volto a ispirare le studentesse provenienti dalle Università delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e a costruire il loro futuro attraverso open innovation, creatività e condivisione, confrontandosi sulle challenge aziendali e proponendo soluzioni innovative e all?avanguardia che integrano tecnologia, scienza e innovazione in modo originale e concreto nell?ambito delle seguenti aree: Applicazione dell?intelligenza artificiale per garantire un approvvigionamento energetico sostenibile; Gestione responsabile dell’acqua nelle realtà manifatturiere e nelle filiere produttive;Applicazione dell?Internet of Things per implementare sistemi logistici avanzati.

Le studentesse che parteciperanno all?hackathon saranno guidate da mentor, esperti di settore, sviluppatori, professionisti IT e figure tecniche di Philip Morris. I progetti, da consegnare entro il 4 maggio, saranno poi valutati da una giuria, che premierà i due team che hanno sviluppato le progettualità più interessanti. Alla conclusione dell?hackathon verrà organizzato un evento di premiazione ed una visita presso gli stabilimenti di Philip Morris Manufacturing & Technology di Bologna, il centro di eccellenza mondiale di Philip Morris International per la produzione su larga scala dei prodotti del tabacco senza combustione, per l?innovazione di prodotto e di processo e per la formazione del personale.

“Siamo orgogliosi di lanciare oggi la seconda edizione dell?Hackathon ?Woman Shape the Future?, un?iniziativa nata per valorizzare la creatività e l?inventiva delle giovani studentesse del Mezzogiorno in ambito STEM? ha dichiarato Eleonora Santi, Direttrice Relazioni Esterne Philip Morris Italia. ?Secondo i dati Eurostat ? ha proseguito ? in Italia nel 2022 le donne erano appena il 16% tra gli specialisti dell?ICT; gli uomini l?84%. È necessario un impegno comune per abbattere lo stereotipo, purtroppo ancora attuale, che vede le discipline e le carriere STEM ad appannaggio quasi esclusivo degli uomini, nella piena consapevolezza ? ha concluso ? che le sfide delle grandi trasformazioni possono essere vinte solo se tutte e tutti giocano un ruolo da protagonista?.

Come sottolinea Chiara Russo, Co-founder e Presidente esecutivo di Codemotion “siamo orgogliosi di mettere a disposizione delle studentesse la nostra esperienza nel mondo digitale: questo progetto vuole fornire il contesto e gli strumenti adatti per far emergere il talento femminile e stimolare l’innovazione in settori cruciali per il nostro futuro. Nel nostro Paese, la percentuale di professioni in ambito ICT svolte da donne è ancora troppo bassa: è necessario che cresca perché senza il coinvolgimento delle ragazze nell’ambito scientifico e tecnologico si perdono tantissime opportunità di sviluppo”.

