Usa: staff di Haley, ‘risultato Super Tuesday mostra partito repubblicano diviso’

Washington, 6 mar. (Adnkronos/Dpa) – I risultati del Super Tuesday per decidere il candidato repubblicano alla presidenza hanno mostrato che il partito rimane ancora profondamente diviso. Lo ha affermato il comitato elettorale di Nikki Haley, sconfitto dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump in tutti gli stati in cui si sono svolte le votazioni per le candidature repubblicane, a parte il Vermont.

“L’unità non si raggiunge affermando semplicemente ‘siamo uniti’. Oggi, Stato dopo Stato, rimane un ampio blocco di elettori repubblicani alle primarie che esprimono profonde preoccupazioni nei confronti di Donald Trump”, si legge in un comunicato dello staff di Haley.

