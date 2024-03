Usa: Terzi (Fdi), ‘piattaforma TikTok è un pericolo’

MeteoWeb

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – ?La decisione dell?Antitrust (AGCM) di multare TikTok, alla luce della decisione del Congresso USA, non è notizia irrilevante. La sanzione italiana ha avuto evidenza anche oltreoceano e conferma l?idea dei legislatori americani che la piattaforma sia un pericolo, oltre che per la sicurezza nazionale, anche per la salute pubblica. L?attività istruttoria italiana ha confermato la pericolosità e l?inadeguatezza di TikTok, le cui Linee Guida – apparentemente virtuose e di alti principi – risultano al Garante applicate discrezionalmente. È in gioco la salute psico-fisica degli utenti, penso in particolare agli adolescenti e ai minori. La Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2023 sulla progettazione di servizi online che crea dipendenza e sulla tutela dei consumatori nel mercato unico dell?UE già sottolinea che gli utenti assidui di media digitali hanno il doppio delle probabilità di sviluppare problemi di salute mentale, compresi fattori di rischio di suicidio e autolesionismo”. Lo ha affermato il senatore di Fratelli d?Italia, Giulio Terzi di Sant?Agata, presidente 4a Commissione Politiche dell’Ue sulla notizia della multa di 10 milioni di euro dell?Antitrust a TikTok.

“Fa impressione l?analisi della challenge ?cicatrice francese? che emerge dal testo del provvedimento Agcm. Nel giugno 2023 i cinque video più popolari in Italia che mostravano l?esecuzione della cicatrice francese sono stati visualizzati oltre 5 milioni di volte e inseriti da TikTok sulla base dei propri sistemi di profilazione algoritmica in circa 4 milioni di feed ?per te?. Tali contenuti erano passati al vaglio sia della revisione automatizzata che della revisione manuale e solo quando il fenomeno ha assunto una grande rilevanza mediatica TikTok ha posto alcune misure ?a titolo precauzionale?.

“È chiaro che vi sia un problema di inadeguato controllo e che la piattaforma non sia uno spazio ?sicuro? come le Linee Guida affermano. È altresì evidente che sia necessaria maggior trasparenza in quanto la monetizzazione e i profitti di TikTok si basano sul tempo medio speso dal singolo utente sulla piattaforma: ergo, se il sistema di raccomandazione ?Per Te? o ?Seguiti?, che ha l?obiettivo economico di aumentare le interazioni e il tempo trascorso sull?app, promuove contenuti estremamente rischiosi e dannosi per i minori, che creano per di più dipendenza in questi ultimi, siamo di fronte a una dinamica ancor più grave che non oserei definire criminale?.

