1 Maggio: Noemi ed Ermal Meta, ’emozionati per conduzione Concertone, lavoro sarà al centro’**

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Presentare il Concertone del Primo Maggio “sarà molto emozionante, è una piazza che ho vissuto da spettatrice. Sono contentissima di farlo con Ermal”. Parola di Noemi che, ospite stasera al Tg3, commenta l’annuncio che sarà lei a condurre l’edizione 2024 dell’evento insieme ad Ermal Meta. “L’atmosfera sarà di una grande storia, io da romana amo il Circo Massimo, è il luogo dei concerti per antonomasia”, spiega la cantante. Che ricorda come “il segreto” del successo del Concertone “sono le persone che vogliono stare insieme e la musica che fa da collante”.

Il lavoro sarà come sempre al centro della giornata musicale: “Sarà ricco di temi importanti, la centralità sarà quella del lavoro, soprattutto l’importanza della sicurezza che è sempre più centrale e prioritaria”, sottolinea Ermal Meta. Che non anticipa nulla però sui protagonisti che calcheranno il palcoscenico: “Ci saranno tanti artisti ma non possiamo spoilerare. Da martedì si saprà tutto”.

