Autonomia: Pagano (Fi), ‘tempi? Fontana dovrà sentire capigruppo maggioranza e Ciriani’

MeteoWeb

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Per adesso i tempi del cronoprogramma sono quelli decisi in Ufficio di Presidenza, tenuto conto che il 29 il provvedimento è calendarizzato per l?Aula”. Lo dice all’Adnkronos il presidente della Commissione affari costituzionali a Montecitorio Nazario Pagano (Fi).

Intravede possibilità concrete di cambio del cronoprogramma? “Fontana dovrà sentirsi con i capigruppo di maggioranza, immagino. E magari con il ministro per i rapporti con il Parlamento”, risponde il parlamentare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.