Bari: Boccia (Pd), ‘chi diserta le primarie sbaglia e aiuta la destra’

Roma, 4 apr (Adnkronos) – “Le primarie erano e restano il dna del Pd e dei progressisti italiani. Chi le diserta sbaglia perché calpesta la grande voglia di partecipazione del popolo delle primarie e dividendo la coalizione aiuta la destra”. Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervenendo a Bari ad una manifestazione pubblica del Pd, all?hotel Majesty, in sostegno di Vito Leccese.

“Per noi oggi inizia la campagna elettorale. Il Pd e tutte le liste che credono nella trasformazione e nella rivoluzione che Bari ha avuto in questi anni con Decaro e continuerà a portare avanti con Vito Leccese, sosterranno con entusiasmo il progetto politico del candidato sindaco. Non riteniamo di dover più accettare ritardi, incomprensibili stop a poche ore dalle primarie -ha proseguito-. Se Laforgia vorrà confrontarsi con Vito Leccese e con il Pd le porte saranno sempre aperte fino al giorno della presentazione delle liste. Ma non riteniamo giusto tra alleati apprendere notizie riguardanti la coalizione a mezzo conferenze stampa”.

“Rispettiamo le scelte di tutti, ma non le condividiamo. Il Pd è ufficialmente in campagna elettorale per il sindaco Vito Leccese alle elezioni dell’8 e 9 giugo. Ci vediamo alle urne e come sempre decideranno i baresi qual è la città che vogliono”, ha concluso.

