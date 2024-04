Bari: Schlein, ‘con Leccese se vorrà tentare ancora unità, ma no a imposizioni’**

MeteoWeb

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Ecco il discorso che ho fatto ieri a Bari accanto al nostro candidato sindaco Vito Leccese, una persona specchiata, che si è sempre messa al servizio della comunità e impegnata per la giustizia sociale e ambientale. Abbiamo sempre lavorato per l?unità e continueremo a farlo, e sosterremo Vito anche se vorrà tentare ancora il dialogo per trovare una soluzione unitaria, ma senza accettare alcuna imposizione”. Così Elly Schlein su Fb postando il suo intervento ieri a Bari.

“Felice di essere a Bari anche per sostenere chi ogni giorno in questa città si batte contro il malaffare e le infiltrazioni criminali, e non merita di essere infilato nel calderone di melma indistinta dalla strumentalizzazione politica in corso. Ci siamo presi l’impegno di cambiare questo partito per cambiare il Paese, su questa linea e sulla legalità non indietreggiamo di un centimetro”.

“La nostra linea deve essere chiara: non accettiamo voti sporchi o comprati. A tutti i nostri militanti e amministratori chiedo di essere i nostri anticorpi sul territorio, di difendere i principi della buona politica, di alzare la guardia e denunciare ogni irregolarità, di segnalare ogni stranezza, di tenere lontani trasformisti e interessi sbagliati. Noi vogliamo aprire porte e finestre di questo nostro partito alle energie migliori, ma chi entra deve passare dal vostro sguardo rigoroso come fosse un metal-detector. Forza”.

