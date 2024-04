Calcio: Polizia, 107 arresti e 2.344 denunce nel 2023, 154 agenti feriti’**

MeteoWeb

Roma, 10 apr. – (Adnkronos) – Nel 2023, sono stati monitorati 2.648 incontri di calcio (411 di serie A, 390 di serie B, 1.158 di serie C, 490 di campionati dilettantistici, 48 incontri internazionali, 116 di Coppa Italia e Coppa Italia serie C e 35 amichevoli) che per la gestione dei connessi servizi di ordine pubblico hanno richiesto l?impiego di 79.320 unità territoriali della Polizia e 80.340 unità di rinforzo dei Reparti Mobili. Nel corso delle partite in cui si sono registrati episodi di turbativa sono rimasti feriti 154 poliziotti. Per quanto riguarda l?attività di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza negli stadi, 107 persone sono state arrestate e 2.344 denunciate. Sono i dati diffusi in occasione del 172esimo anniversario della Fondazione della Polizia relativi al 2023.

