Difesa: La Russa, ‘investire per libertà e sicurezza, momento di fare passi avanti’

MeteoWeb

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “La situazione geopolitica, la situazione internazionale necessita nella maniera più assoluta di un ruolo diverso dell’Europa dal punto di vista della difesa. Necessita, soprattutto in Italia ma non solo in Italia, del convincimento di non potere affidare soilo alle forze al di là del’Atlantico la nostra difesa ma ‘aiutati che Dio t’aiuta’, si dice nel proverbio e avete capito a cosa intendo riferirmi”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo al convegno ‘Difesa Europea, il nostro futuro’.

“Credo – ha aggiunto – che tutti si stiano convincendo che investire in difesa non è un investimento a fondo perduto ma un investimento per la libertà, per la nostra indipendenza, per la sicurezza dell’Italia e dell’Europa. E’ il momento di fare quindi dei notevoli passi avanti e in questi passi avanti il convegno di oggi, grazie a Maurizio Gasparri che l’ha promosso e agli autorevoli esponenti ed esperti che siedono qui, credo che faccia parte di quei necessari approfondimenti e passi avanti che mi auguro che non rimangano però limitati a convegni e parole, ma diventino presto fatti concreti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.