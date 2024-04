Disabili: Locatelli, ‘ok definitivo a dl, via parola ‘handicappato’ da ogni legge’

MeteoWeb

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Con il via libera del Cdm all’ultimo decreto attuativo della legge delega in materia di disabilità “semplifichiamo la vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, e poi ci sono due passaggi che sembrano banali ma sono importanti: l’eliminazione della parola ?handicappato? e ?portatore di handicap? da tutte le leggi ordinarie italiane. Questo è un risultato che ci porta in una dimensione diversa della presa in carico: dall’assistenzialismo alla valorizzazione della persona con disabilità. Sostituiamo quei termini con ?persona con disabilità? e questo secondo me cambia la prospettiva anche per il futuro”. Lo spiega la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli lasciando Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.