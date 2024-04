Dl Pnrr: Ciaburro (Fdi), ‘con mio emendamento rilascio passaporti semplificato’

MeteoWeb

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Ringrazio il collega Trancassini, relatore del dl Pnrr ed i colleghi della maggioranza per l’approvazione dell’emendamento a mia prima firma al dl Pnrr per la semplificazione delle procedure di rilascio dei passaporti presso gli uffici di Poste Italiane tramite il programma ‘Polis’, finalizzato all’erogazione di pubblici servizi anche e soprattutto ai piccoli Comuni”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d?Italia Monica Ciaburro.

“Tra i servizi permessi da Polis figura la possibilità per i cittadini di poter richiedere il passaporto presso gli uffici postali, iniziativa al momento in fase sperimentale. Con l’approvazione del mio emendamento l’autenticazione delle fotografie presentate contestualmente all’istanza per il rilascio del passaporto potrà essere attestata dal personale preposto presso gli uffici postali, superando lo step che prevedeva la necessaria autenticazione presso l’ufficio anagrafe del Comune. Una proposta di buonsenso destinata ad aiutare tanti cittadini velocizzando e migliorando la qualità di un servizio pubblico così essenziale per i cittadini”, conclude l’esponente di Fdi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.