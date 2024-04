Europee: De Cristoforo (Avs), ‘liste competitive per Europa di pace, solidale e green’

MeteoWeb

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Prosegue il cammino dell?Alleanza Verdi e Sinistra verso le elezioni europee. Stiamo costruendo delle splendide liste, forti e competitive, con personaggi straordinari che hanno segnato la storia politica delle nostre città. Avs non è una lista elettorale ma un progetto politico che guarda al futuro. Un?alleanza che unisce la difesa dell?ambiente e per una transizione ecologica che non lasci indietro nessuno, con quella per un lavoro di qualità, per un salario minimo e contro la precarietà”. Lo afferma il capogruppo dell?Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama, aprendo i lavori de ?Il coraggio di osare? in corso a Roma.

“La prossima sfida non sarà solo elettorale ma per quale Europa sarà nei prossimi anni, prosegue De Cristofaro. Un?Europa solidale, attenta alle tematiche green, per la giustizia sociale e ambientale, per la pace e contro la guerra. O un?Europa arroccata e bellicista, in cui ritornano spinte nazionalistiche e contro l?ambiente. Un?Europa segnata dalle guerre o territorio di pace e prosperità. Noi pensiamo che sia necessaria una rivolta pacifista per dire basta, fermatevi. C?è il rischio di una escalation inarrestabile. Stiamo andando verso il baratro”, conclude De Cristofaro.

