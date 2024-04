Europee: Faraone, ‘piroette Calenda interessante caso studio’

MeteoWeb

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Carlo Calenda è davvero un personaggio: adesso ha cambiato idea e vorrebbe partecipare alla lista degli Stati Uniti d?Europa”. Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

“Naturalmente, rimasto tremendamente solo, dimentica di aver gettato camion di fango su Italia Viva ma si dice pronto per un?alleanza. Bene, era scritto. Ma non basta, pretende pure di dettare le condizioni e mette veti su candidati e partiti: no a Renzi, no ai socialisti, no ai democristiani, no a quelli che gli stanno semplicemente antipatici. Il simpaticone. Le piroette acrobatiche di quest?uomo stanno diventando un caso di studio interessante, naturalmente hanno poco a che fare con la politica. E se non fosse una cosa seria ci sarebbe persino da ridere”, conclude.

