Europee: Pignedoli (M5s), ‘norme par condicio scippo democrazia, Ue intervenga’

MeteoWeb

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – ?Le nuove norme sulla par condicio scritte direttamente a Palazzo Chigi rappresentano uno scippo della democrazia, un attacco ai valori del pluralismo e dell?indipendenza dei media sanciti nei Trattati europei e ribaditi dalla recente approvazione del Media Freedom Act. La Commissione europea non può più stare alla finestra e deve intervenire subito per difendere la libertà dei media minacciata in Italia”. Così in una nota Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

“Le elezioni europee – prosegue – non possono essere inquinate da una propaganda a senso unico sulla rete pubblica per i partiti di governi, senza dimenticare che sia le reti Mediaset appartengono ai principali finanziatori di Forza Italia sia le mire espansionistiche di Angelucci, deputato della Lega, in trattativa per acquisire la seconda agenzia giornalistica italiana, l?Agi. Il quadro è inaccettabile e il Movimento 5 Stelle domani, in Commissione Vigilanza Rai, darà battaglia contro questa delibera liberticida”.

“Già il quotidiano spagnolo El Pais ha denunciato questa deriva, l?Ue adesso non metta la testa sotto la sabbia e difenda la democrazia in Italia da chi la vuole calpestare per il proprio tornaconto?, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.