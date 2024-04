Europee: Richetti, ‘Umberto Costantini con Azione, orgoglioso sua candidatura’

MeteoWeb

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Oggi è un gran giorno: ritrovo un amico, un sindaco eccezionale dell?Emilia Romagna che sceglie di entrare in Azione al termine di 10 anni di un mandato ricco di innovazione, attenzione all?ambiente, alle famiglie e all?impresa. Umberto Costantini una persona che stimo profondamente e che sono orgoglioso di annunciare sarà candidato in Europa per Azione. Avanti così Umberto, porta la tua Spilamberto e la nostra Regione in alto!”. Lo dichiara sui social Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, annunciando la candidatura di Umberto Costantini, sindaco di Spilamberto, alle prossime elezioni Europee con Azione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.