Fi: Barelli, ‘addolorati per scomparsa Giovanni Paolo Bernini’

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – ?Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Giovanni Paolo Bernini, un amico, storico esponente di Forza Italia, dalla lunga militanza nel nostro partito. Per Forza Italia è una grave perdita e ci stringiamo alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Di Giovanni Paolo ricorderemo sempre l?impegno per il partito, ma soprattutto la sua determinazione perche’ prevalesse la verità in merito alla sua ingiusta vicenda giudiziaria, da cui fu completamente assolto. Un ennesimo esempio drammatico di come ingiuste accuse creino veri martiri della giustizia stessa, mai risarciti per il danno subito. Un esempio mirabile di forza e di coraggio?. Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

