Firenze: Cerreto (Fdi), ‘ottima scelta Schmidt, no contraccolpi per museo Capodimonte’

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Stia sereno il PD sulla regolarità della candidatura di Eike Schmidt, attuale direttore del Museo di Capodimonte, a sindaco di Firenze. Fratelli d’Italia si è sempre battuto e continuerà a farlo per la legalità, soprattutto nelle campagne elettorali, per garantire a tutti i cittadini di partecipare alle elezioni da funzionari di Stato o da semplici cittadini. Le polemiche sollevate dal PD fanno davvero sorridere e adesso chiedono addirittura le dimissioni da direttore del Museo di Capodimonte, regola che non è valsa per l’attuale sindaco di Napoli che concorreva da rettore. Noi non siamo per le candidature con il paracadute e con forza sosteniamo la scelta di Schmidt ben certi che il Museo non subirà alcun contraccolpo in tema di rilancio e valorizzazione durante la competizione elettorale che, come noto, sarà di breve durata.” Lo ha dichiarato il deputato campano Marco Cerreto, di Fratelli d’Italia.

