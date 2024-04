Incidenti: auto si scontra con moto, centauro in arresto cardiocircolatorio nel milanese

MeteoWeb

Milano, 17 apr. (Adnkronos) – Un grave incidente stradale è avvenuto poco prima delle 13 a Rho, comune alle porte di Milano. Un motociclista di 30 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con un’auto, in via Enrico Fermi.

Il centauro ha riportato traumi multipli ed è stato rinvenuto dai sanitari del 118 in arresto cardiocircolatorio. Subito è stato ospedalizzato con manovre di rianimazione ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.