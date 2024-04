Incidenti: investito dalla propria auto, 73enne muore nella bergamasca

MeteoWeb

Milano, 11 apr. (Adnkronos) – Un uomo di 73 anni è morto dopo essere stato investito dalla propria auto. E’ accaduto poco prima delle 13 a Vertova, in provincia di Bergamo.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, avvenuto in via degli Alpini. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per capire cosa sia successo.

Intervenuti anche i sanitari del 118 Areu, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto.

