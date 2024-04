Italia-Ghana: Mattarella, ‘insieme per garantire libertà navigazione contro pirateria’

MeteoWeb

Accra, 5 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo parlato della crisi nel Sahel, dell’alta preoccupazione che questa provoca, sia per la presenza di colpi di Stato militari che azzerano e cancellano la democrazia, condizione inaccettabile, sia per l’indebolimento per la cooperazione regionale così preziosa nell’Africa occidentale e così ben funzionante sin qui attraverso l’Ecowas. Vi è un’esigenza di ripristinare questa collaborazione appieno e di ripristinare la democrazia e l’Italia apprezza molto il ruolo del Ghana e della comunità economica dell’Africa occidentale per premere e sollecitare con determinazione il ripristino della democrazia in quei Paesi, per ripristinare così la collaborazione piena sul piano regionale. Questo anche a vantaggio di un’efficace lotta contro il terrorismo e i traffici illeciti”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologo del Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

“A questo rigurado -ha ricordato il Capo dello Stato- l’Italia guarda con grande interesse all’iniziativa di Accra, una piattaforma a guida e responsabilità africana. Abbiamo anche parlato dell’importanza di mantenere fermo l’impegno contro la pirateria e i traffci illeciti nel Golfo di Guinea. L’Italia collabora in questi anni con una sua nave e ringrazio molto la Marina militare ghanese per la collaborazione e il Ghana per l’accoglienza prestata alla nostra nave, che collabora per questo scopo comune per la sicurezza della libertà di navigazione”.

