Italia-Ghana: Mattarella, ‘riferimento a Mattei richiamo a collaborazione paritaria e con reciproco rispetto’**

Accra, 5 apr. (Adnkronos) – “Il Ghana rappresenta per l’Italia un partner fondamentale nell’ambito del partenariato tra Africa ed Europa, che intendiamo fondato sul reciproco rispetto, sul rapporto paritario di collaborazione che giova ad entrambi le parti, perchè il futuro di Africa ed Europa è necessariamente comune. Il vertice che si è svolto lo scorso gennaio, cui il Presidente Akufo-Addo ha cortesemente partecipato, ha confermato l’intenzione dell’Italia di promuovere un azione congiunta, concorde, secondo le indicazioni dei Paesi africani per la concreta collaborazione tra l’Africa e l’Europa. Il Piano Mattei, che il Governo italiano ha lanciato, evocando un protagonista dell’amicizia tra Africa ed Europa e un protagonista per l’indipendenza allora conseguita dai Paesi africani, evoca appunto la volontà di collaborare in un piano paritario , secondo le esigenze e le indicazioni dei Paesi africani, cercando di coinvolgere in questo l’intera Europa”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologo del Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

