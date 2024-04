Kazakistan: Papa, ?vicino a popolo colpito da alluvione?

MeteoWeb

Roma, 10 apr. – (Adnkronos) – Città del Vaticano, 10 apr.(Adnkronos) Il Papa, nel corso dell?udienza generale, esprime al popolo del Kazakistan la sua ?vicinanza spirituale in questo momento, in cui una massiccia alluvione ha colpito molte regioni del Paese e ha causato l’evacuazione di migliaia di persone dalle loro case?. Bergoglio invita tutti ?a pregare per tutti coloro che stanno subendo gli effetti di questo disastro naturale?.

