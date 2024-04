Un fenomeno “rivoluzionario” che risolve un mistero vecchio di 80 anni

MeteoWeb

Gli scienziati hanno scoperto un fenomeno legato all’acqua che cambia radicalmente la nostra comprensione di come funziona il mondo e potrebbe portare allo sviluppo di tecnologie completamente nuove.

L’effetto fotomolecolare

Un team del Massachusetts Institute of Technology ( MIT ) ha scoperto un processo chiamato “effetto fotomolecolare” che dimostra per la prima volta che l’acqua può evaporare senza alcuna fonte di calore utilizzando solo la luce.

La ricerca potrebbe anche risolvere un mistero vecchio di 80 anni sul perché le nuvole assorbono la luce solare in un modo che sembra sfidare le leggi della fisica. Per decenni, scienziati e climatologi si sono interrogati sulla discrepanza su come le nuvole assorbono più luce di quanto la teoria suggerisca sia possibile.

“La scoperta dell’evaporazione causata dalla luce invece che dal calore fornisce nuove conoscenze dirompenti sull’interazione luce- acqua”, ha affermato Xiulin Ruan, professore di ingegneria meccanica alla Purdue University, che non è stato coinvolto nella ricerca.

“Potrebbe aiutarci ad acquisire una nuova comprensione di come la luce solare interagisce con le nuvole, la nebbia, gli oceani e altri corpi idrici naturali per influenzare il tempo e il clima… Questa ricerca rientra nel raro gruppo di scoperte veramente rivoluzionarie che non sono ampiamente accettate dal mondo. comunità subito, ma ci vuole tempo, a volte molto tempo, per essere confermato”.

La scoperta che rivoluziona ogni campo del sapere

La scoperta potrebbe avere un impatto su tutto, dai calcoli sui cambiamenti climatici alle previsioni meteorologiche, aprendo anche nuove applicazioni pratiche per cose come la produzione di energia e acqua pulita.

Secondo i ricercatori, le prime applicazioni riguarderanno probabilmente i sistemi di desalinizzazione solare, consentendo un modo più efficiente di produrre acqua dolce rispetto alle tecniche attuali.

“Penso che questo abbia molte applicazioni“, ha detto Gang Chen, un professore del MIT coinvolto nella ricerca.

“Stiamo esplorando tutte queste diverse direzioni. E, naturalmente, influisce anche sulla scienza di base, come gli effetti delle nuvole sul clima, perché le nuvole sono l’aspetto più incerto dei modelli climatici”.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), in uno studio intitolato “Effetto fotomolecolare: interazione della luce visibile con l’interfaccia aria-acqua“.

14 esperimenti per “scindere” gli ammassi d’acqua

Lo studio descrive come gli scienziati hanno intrapreso una serie di 14 esperimenti scrupolosamente precisi per dimostrare che i fotoni dello spettro della luce visibile potrebbero “scindere” gli ammassi d’acqua esposti all’aria.

Il lavoro ha inoltre suggerito che l’effetto fotomolecolare non è limitato al laboratorio ma è prevalente in natura.

“Le osservazioni nel manoscritto indicano un nuovo meccanismo fisico che altera radicalmente il nostro pensiero sulla cinetica dell’evaporazione“, ha affermato Shannon Yee, professore associato di ingegneria meccanica alla Georgia Tech, che non è stato coinvolto nella ricerca.

“Chi avrebbe mai pensato che stiamo ancora imparando qualcosa di così quotidiano come l’evaporazione dell’acqua?”

