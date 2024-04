Lega: Calderoli, ‘autonomia regalo compleanno per i 40 anni’

MeteoWeb

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Tanti auguri alla nostra storia, al nostro presente e al nostro futuro. Tanti auguri alla Lega e a tutti noi che viviamo questa incredibile e unica avventura politica, nel mio caso fin dai primissimi anni quando eravamo pochissimi e la strada era tutta in salita, quando l?obiettivo al massimo era eleggere un consigliere comunale all?opposizione. Una storia bellissima, che ci ha portati ad essere il partito più longevo e duraturo della storia repubblicana, semplicemente perché abbiamo radici ben salde, affondate nei nostri territori, quelli di origine, al Nord, ma poi estese a tutto il territorio nazionale. Perché la storia della Lega, prima al Nord e poi nel resto del Paese, è la storia di una forza politica del popolo, per il popolo, al servizio del popolo e del territorio”. Lo afferma Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e l’autonomia.

“Una storia -ricorda- nata dall?intuizione geniale e visionaria di Umberto Bossi e portata avanti da decine di migliaia di militanti e sostenitori, dalla loro passione, dal loro impegno. Siamo partiti da pochi consiglieri comunali all?opposizione, oggi con la guida di Matteo Salvini siamo una forza al Governo nazionale con 5 ministri e governiamo con il centrodestra la maggioranza delle Regioni italiane”.

“Ma la Lega, la prima Lega nata quarant?anni fa, aveva come obiettivo l?autonomia dei propri territori: un altro obiettivo che allora era visionario e sembrava utopistico, quasi irraggiungibile, e adesso invece ci siamo. Tra due settimane, il prossimo 29 aprile, approda in Aula alla Camera il disegno di legge sull?autonomia regionale, per l?ultimo e definitivo passaggio parlamentare prima dell?approvazione definitiva. E l?autonomia regionale, seppur ritardata di qualche settimana, sarà il regalo di compleanno -conclude Calderoli- per questi primi 40 anni di questa Lega ancora giovane!”

