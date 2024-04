Marte, la NASA taglia il budget del Mars Sample Return per portare campioni a Terra

MeteoWeb

La NASA ridimensiona il programma Mars Sample Return, destinato a portare sulla Terra campioni del suolo di Marte. Dagli 11 miliardi previsti inizialmente, i costi sono infatti ridotti a 5-7 miliardi di dollari, ha detto oggi in una conferenza stampa online l’amministratore capo della NASA Bill Nelson. L’agenzia spaziale americana ha risposto così alle osservazioni del Comitato di revisione indipendente che nel settembre 2023 aveva giudicato il programma “irrealistico” sia per il budget sia i tempi di realizzazione indicati inizialmente nel 2040.

Il programma destinato a portare sulla Terra i primi campioni del suolo raccolti su un altro pianeta “resta un importante obiettivo nazionale”, ha detto ancora Nelson. Il Mars Sample Return “è una delle missioni più complesse mai affrontate dalla NASA. Il punto è che un budget di 11 miliardi di dollari è troppo costoso e la data di rientro del 2040 è troppo lontana“, ha detto ancora l’amministratore capo della NASA riferendosi alle osservazioni del Comitato indipendente.

La decisione è perciò di non rinunciare alla missione, ma di organizzarla con un budget inferiore. Per questo, la NASA ha chiesto ai suoi ricercatori e ai tecnici di mettere a punto un programma basato su tecnologie diverse da quelle considerate inizialmente. I tempi potranno essere definiti di conseguenza. L’agenzia spaziale americana intende comunque sollecitare all’industria soluzioni che permettano di portare i campioni sulla Terra nel 2030 anziché nel 2040.

“Atterrare e raccogliere i campioni in modo sicuro, lanciare un razzo con i campioni da un altro pianeta, cosa che non è mai stata fatta prima, e trasportare in modo sicuro i campioni a più di 33 milioni di chilometri sulla Terra non è un compito da poco. Dobbiamo guardare fuori dagli schemi per trovare una strada che sia accessibile e che restituisca i campioni in tempi ragionevoli“, ha aggiunto Nelson. Anche la responsabile del direttorato delle Missioni scientifiche della NASA, Nicky Fox, ha ribadito che “portare sulla Terra campioni scientificamente rilevanti da Marte è una priorità fondamentale” e ha osservato che “i nostri prossimi passi ci permetteranno di portare avanti questa missione rivoluzionaria”.

