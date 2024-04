Meteo Belluno, le previsioni per domani domenica 28 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Belluno per Domenica 28 Aprile prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse, con una copertura nuvolosa intorno al 77%. Le temperature si manterranno intorno ai +10°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità intorno ai 3,4km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +17°C nel corso della mattinata. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 9km/h provenienti da Sud.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con un cielo coperto al 100% e temperature che si manterranno intorno ai +17°C. La brezza leggera proveniente da Sud continuerà a soffiare con intensità intorno ai 7km/h.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che scenderanno leggermente fino a raggiungere i +11°C. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est porterà una sensazione di fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 28 Aprile a Belluno indicano una giornata con cielo coperto e temperature miti. Si consiglia di vestirsi adeguatamente per affrontare la giornata e di prestare attenzione alla brezza leggera che potrebbe farsi sentire in alcune ore della giornata. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Belluno nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Aprile a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +10° perc. +10° prob. 4 % 3.4 NNO max 3.7 Maestrale 89 % 1020 hPa 3 cielo coperto +9.8° perc. +9.4° Assenti 5.3 NNE max 4.9 Grecale 87 % 1019 hPa 6 cielo coperto +11.2° perc. +10.5° Assenti 1.6 NNO max 3.3 Maestrale 82 % 1020 hPa 9 cielo coperto +15.9° perc. +15.2° Assenti 7.1 S max 6.9 Ostro 65 % 1020 hPa 12 cielo coperto +17.1° perc. +16.6° Assenti 8.4 S max 8.4 Ostro 64 % 1019 hPa 15 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° Assenti 8 S max 7.5 Ostro 69 % 1019 hPa 18 cielo coperto +13.4° perc. +13.2° Assenti 3.6 SSE max 3.6 Scirocco 92 % 1020 hPa 21 cielo coperto +12.1° perc. +11.8° Assenti 5.3 N max 4.8 Tramontana 93 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 20:18

