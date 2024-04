Meteo Bolzano, le previsioni per domani domenica 7 aprile

MeteoWeb

Domenica 7 Aprile a Bolzano si prevedono condizioni meteo variabili con cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i +13,1°C e i +26,1°C, con una leggera brezza che soffierà da diverse direzioni.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +13-14°C, con venti leggeri che soffieranno da Nord – Nord Est a una velocità di circa 4-5km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 90-91%.

Nel pomeriggio le condizioni non cambieranno molto, con cielo coperto e temperature che saliranno fino a +26°C. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest porterà un po’ di sollievo, ma l’umidità rimarrà intorno al 43-45%.

In serata il cielo continuerà ad essere coperto, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +16-18°C. Il vento sarà leggero, proveniente da diverse direzioni, e l’umidità si attesterà intorno al 80-87%.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 7 Aprile a Bolzano indicano una giornata con cielo coperto e temperature gradevoli. L’umidità sarà piuttosto elevata, ma la presenza di venti leggeri contribuirà a rendere il clima più sopportabile. Per i prossimi giorni si prevedono condizioni simili, con cielo nuvoloso e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Domenica 7 Aprile a Bolzano

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.9° perc. +13.8° Assenti 3.5 NNE max 4.4 Grecale 91 % 1024 hPa 3 cielo coperto +13.1° perc. +12.8° Assenti 4.1 NE max 4.5 Grecale 89 % 1024 hPa 6 cielo coperto +14.7° perc. +14.3° Assenti 3.8 NNE max 5.3 Grecale 78 % 1023 hPa 9 nubi sparse +22.3° perc. +22° Assenti 2.8 OSO max 3.1 Libeccio 52 % 1021 hPa 12 nubi sparse +25.8° perc. +25.6° Assenti 5.2 SO max 5.5 Libeccio 44 % 1019 hPa 15 cielo coperto +25.7° perc. +25.5° Assenti 5.5 SO max 7.2 Libeccio 45 % 1018 hPa 18 cielo coperto +19° perc. +18.9° Assenti 2.7 S max 3.1 Ostro 75 % 1019 hPa 21 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° Assenti 3.2 NNE max 4.1 Grecale 86 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:55

