Meteo Firenze, le previsioni per domani martedì 2 aprile

Martedì 2 Aprile a Firenze si prospetta una giornata all’insegna della stabilità atmosferica, con cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +9,5°C e i +17,9°C. Il vento soffierà principalmente da sud, con intensità variabile durante la giornata.

Previsioni Meteo:

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura variabile tra il 36% e il 57%. Le temperature si manterranno intorno ai +10°C, con leggere brezze provenienti da sud.

La mattina si presenterà con cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature in aumento fino a raggiungere i +17,9°C verso le 11:00. Il vento sarà moderato proveniente da sud – sud ovest.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole, e le temperature si manterranno intorno ai +17°C. Il vento soffierà con intensità tra i 24km/h e i 43,9km/h provenendo da ovest – sud ovest.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura variabile tra il 35% e il 54%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10,8°C, con brezze provenienti da sud – sud est.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Martedì 2 Aprile a Firenze indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature gradevoli e vento moderato proveniente da sud. Le condizioni atmosferiche si mantengono stabili anche per i prossimi giorni, con cielo sereno e temperature in lieve aumento. Si consiglia di godere di una piacevole giornata all’aperto, approfittando del clima mite che caratterizzerà la città.

Tutti i dati meteo di Martedì 2 Aprile a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.2° perc. +10.4° prob. 4 % 22.4 OSO max 47.6 Libeccio 81 % 1012 hPa 3 nubi sparse +11.1° perc. +10.4° Assenti 13.8 SSO max 34.6 Libeccio 83 % 1013 hPa 6 nubi sparse +10° perc. +9.2° Assenti 7.1 SSE max 14.6 Scirocco 80 % 1014 hPa 9 cielo sereno +15.5° perc. +14.5° Assenti 16.2 SSO max 30 Libeccio 54 % 1015 hPa 12 cielo sereno +17.4° perc. +16.3° Assenti 23.9 OSO max 37.7 Libeccio 43 % 1014 hPa 15 cielo sereno +16.2° perc. +15.2° Assenti 24.1 OSO max 42.7 Libeccio 53 % 1014 hPa 18 cielo sereno +12.5° perc. +11.7° Assenti 14.2 SO max 32.8 Libeccio 70 % 1017 hPa 21 nubi sparse +11.3° perc. +10.4° Assenti 8.1 S max 20.8 Ostro 74 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:46

