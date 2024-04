Meteo Monza, le previsioni per domani mercoledì 3 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 3 Aprile a Monza prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto e precipitazioni. Le prime ore del mattino saranno contrassegnate da piogge leggere, che diventeranno moderate verso le prime ore del giorno. La temperatura si manterrà intorno ai 10°C, con una percezione leggermente inferiore a causa della pioggia e del vento leggero proveniente da est e nord-est.

Nel corso della mattina, le piogge continueranno a cadere in modo intermittente, con intensità variabile. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 9-10°C, con un’umidità che raggiungerà il 93% e una pressione atmosferica attorno ai 1015hPa.

Nel pomeriggio, nonostante il cielo rimanga coperto, le precipitazioni tenderanno a diminuire di intensità, lasciando spazio a brevi momenti di asciutto. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 10-11°C, con un’umidità che si attesterà intorno all’85-90%.

In serata, il cielo rimarrà nuvoloso ma le piogge tenderanno a diminuire ulteriormente, con solo qualche debole pioggia sparsa. Le temperature si manterranno intorno ai 8-9°C, con un’umidità che raggiungerà il 92-93%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercoledì 3 Aprile a Monza indicano una giornata caratterizzata da piogge intermittenti e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +10.8° perc. +9.7° Assenti 0.8 SSE max 4.6 Scirocco 71 % 1015 hPa 3 cielo coperto +10.4° perc. +9.5° Assenti 4 NE max 4 Grecale 75 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +9.8° perc. +9.8° 0.22 mm 4.1 ENE max 8.1 Grecale 82 % 1015 hPa 9 pioggia moderata +9.4° perc. +8.4° 1.08 mm 7.3 E max 12.3 Levante 93 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +9.6° perc. +9.2° 0.12 mm 5.1 ENE max 8.2 Grecale 91 % 1015 hPa 15 cielo coperto +10.5° perc. +9.8° prob. 15 % 3.7 E max 6.6 Levante 83 % 1015 hPa 18 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° prob. 3 % 2.6 SSO max 2.8 Libeccio 90 % 1016 hPa 21 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° Assenti 3.5 ONO max 3.5 Maestrale 92 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:56

