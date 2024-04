Meteo Padova, le previsioni per domani lunedì 8 aprile

MeteoWeb

Lunedì 8 Aprile a Padova si prevede una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con possibili schiarite nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +14,1°C e i +23,4°C. L’umidità sarà abbastanza elevata, con valori che si attesteranno intorno all’85% durante la notte e diminuiranno leggermente nel corso della giornata, fino al 57% nel primo pomeriggio. La pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature in lieve aumento, mentre nel pomeriggio le nuvole potrebbero diradarsi permettendo qualche timida apparizione del sole. Nel tardo pomeriggio e in serata è prevista una diminuzione della copertura nuvolosa, con nubi sparse e possibili schiarite.

Complessivamente, la giornata si prospetta senza precipitazioni e con venti leggeri che soffieranno principalmente da est e sud-est, con raffiche che potranno raggiungere i 10-15 km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Padova, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con un graduale aumento delle temperature e una maggiore presenza di sole. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 8 Aprile a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.1° perc. +15.9° Assenti 2 ONO max 2.1 Maestrale 85 % 1018 hPa 3 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° Assenti 3.2 ONO max 3.2 Maestrale 88 % 1017 hPa 6 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° Assenti 2.4 O max 2.6 Ponente 87 % 1017 hPa 9 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 1.3 SSO max 1.3 Libeccio 71 % 1017 hPa 12 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° Assenti 6.2 SE max 5.1 Scirocco 59 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° Assenti 12.8 ESE max 10.8 Scirocco 63 % 1016 hPa 18 cielo coperto +17.2° perc. +17° Assenti 10.2 SE max 15.3 Scirocco 79 % 1016 hPa 21 nubi sparse +15° perc. +14.6° Assenti 6.7 E max 7 Levante 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:52

