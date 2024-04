Meteo Perugia, le previsioni per domani venerdì 19 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Aprile a Perugia prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Durante la notte il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%, le temperature si attesteranno intorno ai +5,8°C con una percezione di +3,7°C. Il vento soffierà a 9,9km/h provenendo da Nord – Nord Est con raffiche fino a 24,2km/h. L’umidità sarà dell’83% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Al mattino, le nubi si diraderanno lasciando spazio a poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 21%. Le temperature saliranno fino a +10,4°C con una percezione di +8,9°C. Il vento sarà moderato, con velocità fino a 24,5km/h provenienti da Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 56% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura intorno al 30%. Le temperature massime saranno di +14,1°C con una percezione di +12,6°C. Il vento sarà leggero, con velocità fino a 11,1km/h provenienti da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 41% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata, le nuvole si diraderanno ulteriormente, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura intorno al 19%. Le temperature scenderanno fino a +4,1°C con una percezione di +4,1°C. Il vento sarà leggero, con velocità fino a 4,7km/h provenienti da Sud. L’umidità salirà al 71% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Perugia indicano una giornata con alternanza di nubi e schiarite, temperature in lieve aumento durante la mattina e massime intorno ai +14°C nel pomeriggio. Il vento sarà generalmente moderato con raffiche vivaci in alcune ore. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Perugia.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Aprile a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +5.8° perc. +3.7° prob. 85 % 9.9 NNE max 24.2 Grecale 83 % 1012 hPa 3 cielo coperto +5.8° perc. +3.6° prob. 28 % 10 NNE max 22.4 Grecale 85 % 1012 hPa 6 nubi sparse +7.1° perc. +4.4° prob. 16 % 14.3 NNE max 34.2 Grecale 79 % 1014 hPa 9 poche nuvole +11.6° perc. +10.1° prob. 4 % 26.1 NE max 34.7 Grecale 50 % 1014 hPa 12 poche nuvole +13.6° perc. +12.2° prob. 2 % 17.9 NE max 19.4 Grecale 43 % 1014 hPa 15 nubi sparse +13.9° perc. +12.4° Assenti 9.4 N max 10.8 Tramontana 41 % 1012 hPa 18 poche nuvole +8.7° perc. +8.2° Assenti 5.5 O max 6.4 Ponente 56 % 1012 hPa 21 poche nuvole +5.2° perc. +5.2° Assenti 4.1 OSO max 4.5 Libeccio 69 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 20:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.