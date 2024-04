Meteo Pisa, le previsioni per domani sabato 6 aprile

MeteoWeb

Sabato 6 Aprile a Pisa si prevedono condizioni meteo stabili e piuttosto gradevoli. Le temperature oscilleranno tra +10,7°C e +18,8°C, con una leggera brezza che soffierà principalmente da Est e Sud Est. La copertura nuvolosa sarà variabile durante la giornata, con picchi di nubi sparse al mattino e cielo sereno nel pomeriggio e sera.

Nel dettaglio, al mattino le nubi sparse tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a schiarite e un aumento delle temperature. Durante il pomeriggio e la sera, il cielo sarà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa in diminuzione. Le temperature massime si registreranno nel primo pomeriggio, mentre le minime saranno al mattino presto.

Le previsioni del tempo per Sabato 6 Aprile a Pisa indicano una giornata piacevole e primaverile, ideale per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il clima mite. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature in lieve aumento e cieli generalmente sereni.

In conclusione, Sabato 6 Aprile a Pisa si prospetta come una giornata gradevole dal punto di vista meteorologico, con temperature in aumento e cielo che si schiarirà nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano una situazione meteo favorevole, ideale per svolgere attività all’aperto e godersi il bel tempo primaverile.

Tutti i dati meteo di Sabato 6 Aprile a Pisa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.9° perc. +11.4° Assenti 5.1 E max 5.6 Levante 88 % 1025 hPa 3 cielo coperto +11.3° perc. +10.8° Assenti 6.9 E max 7 Levante 88 % 1025 hPa 6 nubi sparse +11.7° perc. +11.1° Assenti 7.6 E max 8.9 Levante 84 % 1025 hPa 9 nubi sparse +16.8° perc. +16.4° Assenti 5 SE max 5.3 Scirocco 68 % 1026 hPa 12 nubi sparse +18.8° perc. +18.3° Assenti 8.9 OSO max 9.5 Libeccio 59 % 1025 hPa 15 poche nuvole +18.1° perc. +17.5° Assenti 7.2 SO max 9.2 Libeccio 62 % 1023 hPa 18 cielo sereno +14.1° perc. +13.7° Assenti 3.6 OSO max 5 Libeccio 81 % 1024 hPa 21 cielo sereno +13° perc. +12.5° Assenti 2.4 ESE max 3.1 Scirocco 82 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:54

