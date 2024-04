Meteo Ravenna, le previsioni per domani giovedì 4 aprile

MeteoWeb

Giovedì 4 Aprile a Ravenna si prospetta una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 26%. Le temperature si manterranno intorno ai +10,4°C al mattino, con una leggera brezza proveniente da Ovest a una velocità di 5,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 79% e la pressione atmosferica sarà di 1020hPa.

Nel corso della giornata, il cielo si coprirà sempre di più, con una previsione di cielo coperto al 100% nel pomeriggio e nella serata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +16,1°C intorno alle 12:00, per poi mantenersi intorno ai +15°C nel pomeriggio e nella serata. Il vento aumenterà di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 24,8km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest.

Le condizioni meteo a Ravenna per Giovedì 4 Aprile si prevedono quindi in peggioramento nel corso della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa e del vento. Le temperature si manterranno comunque nella media stagionale, senza variazioni significative. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del vento, che potrebbero risultare fastidiose soprattutto nelle ore serali. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Ravenna per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 4 Aprile a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +10.9° perc. +10.1° Assenti 6.2 NO max 7.3 Maestrale 79 % 1018 hPa 3 poche nuvole +9.6° perc. +9.2° Assenti 5.5 O max 5.9 Ponente 82 % 1019 hPa 6 nubi sparse +10.4° perc. +9.6° Assenti 5.3 O max 5.7 Ponente 79 % 1020 hPa 9 nubi sparse +14.5° perc. +13.8° Assenti 2.6 E max 3.8 Levante 65 % 1021 hPa 12 nubi sparse +16.1° perc. +15.4° Assenti 12.4 E max 10.7 Levante 62 % 1020 hPa 15 cielo coperto +15.1° perc. +14.4° Assenti 15.6 ESE max 18.1 Scirocco 67 % 1019 hPa 18 cielo coperto +13.4° perc. +12.9° Assenti 14.7 SE max 21.3 Scirocco 80 % 1019 hPa 21 cielo coperto +13° perc. +12.4° Assenti 12.4 SSO max 21.7 Libeccio 79 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:45

