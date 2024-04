Meteo Rovigo, le previsioni per la prossima settimana

MeteoWeb

Lunedì a Rovigo si prevedono piogge intense e temperature fresche, con venti provenienti dal Nord Est. Le precipitazioni saranno abbondanti durante la mattina e il pomeriggio, con venti forti e umidità elevata. Martedì le condizioni miglioreranno gradualmente, con cielo nuvoloso ma senza piogge. Mercoledì il tempo sarà ancora instabile, con piogge leggere e umidità alta. Giovedì si prospetta una maggiore stabilità, con cielo coperto ma senza precipitazioni. È consigliabile monitorare eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Lunedì 22 Aprile

Lunedì 22 Aprile si prospetta una giornata caratterizzata da piogge e temperature fresche a Rovigo. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà al 100% con temperature intorno ai +8,9°C, percepite come +6,8°C. Il vento soffierà a 13,4km/h provenendo dal Nord Est con raffiche fino a 28,3km/h. Le precipitazioni saranno di 0.97mm con intensità di pioggia debole. L’umidità sarà al 80% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

La mattina continueranno le piogge moderate con temperature che si manterranno intorno ai +8,3°C con una percezione di +5,7°C. Il vento aumenterà la sua intensità raggiungendo i 32,3km/h provenendo da Est – Nord Est con raffiche fino a 48km/h. Le precipitazioni saranno più consistenti, con 3.14mm di pioggia leggera. L’umidità salirà al 91% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Nel pomeriggio le piogge continueranno a caratterizzare il meteo con temperature che si manterranno intorno ai +8°C e una percezione di +3,9°C. Il vento soffierà a 30,6km/h provenendo da Est – Nord Est con raffiche fino a 46,8km/h. Le precipitazioni saranno abbondanti, con 4.06mm di pioggia moderata. L’umidità raggiungerà il 92% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1012hPa.

In serata le piogge diminuiranno di intensità, con temperature che si manterranno intorno ai +7,7°C e una percezione di +3,4°C. Il vento soffierà a 32km/h provenendo da Nord – Nord Est con raffiche fino a 48,8km/h. Le precipitazioni saranno di 0.67mm con intensità di pioviggine. L’umidità sarà al 93% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Martedì 23 Aprile

Martedì 23 Aprile vedrà un miglioramento delle condizioni meteo a Rovigo. Durante la notte la copertura nuvolosa sarà al 79% con temperature intorno ai +6,7°C, percepiti come +4,3°C. Il vento soffierà a 12,3km/h provenendo dal Nord Ovest con raffiche fino a 31km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 93% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Al mattino il cielo sarà coperto al 87% con temperature che si manterranno intorno ai +6,6°C con una percezione di +4,4°C. Il vento sarà a 11,6km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 28,4km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 93% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto al 89% con temperature intorno ai +6,5°C e una percezione di +4,1°C. Il vento soffierà a 12km/h provenendo da Ovest con raffiche fino a 28,5km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 94% e pressione atmosferica a 1010hPa.

In serata il cielo coperto al 91% con temperature intorno ai +6,2°C e una percezione di +4,3°C. Il vento sarà a 9,1km/h proveniente da Ovest con raffiche fino a 27km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 94% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Mercoledì 24 Aprile

Mercoledì 24 Aprile si preannuncia una giornata ancora instabile a Rovigo. Durante la notte la pioggia leggera sarà presente con una copertura nuvolosa al 100% e temperature intorno ai +7,6°C, percepiti come +6°C. Il vento soffierà a 9km/h provenendo da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 15,5km/h. Le precipitazioni saranno di 0.49mm con intensità di pioviggine. L’umidità sarà al 95% e la pressione atmosferica a 1005hPa.

Durante la mattina la pioggia leggera continuerà a caratterizzare il meteo con una copertura nuvolosa al 100% e temperature intorno ai +7,7°C, percepiti come +5,2°C. Il vento aumenterà la sua intensità raggiungendo i 14,4km/h provenendo da Nord Ovest con raffiche fino a 22,5km/h. Le precipitazioni saranno di 0.97mm con intensità di pioviggine. L’umidità salirà al 94% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1005hPa.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +9,1°C e una percezione di +7,9°C. Il vento sarà a 8,3km/h proveniente da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 13,2km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità all’83% e pressione atmosferica a 1006hPa.

In serata il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai +10°C e una percezione di +9,1°C. Il vento sarà a 6,5km/h proveniente da Est con raffiche fino a 7,9km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 77% e pressione atmosferica a 1006hPa.

Giovedì 25 Aprile

Giovedì 25 Aprile si prospetta una giornata con condizioni meteo più stabili a Rovigo. Durante la notte la copertura nuvolosa sarà al 62% con temperature intorno ai +6,4°C, percepiti come +6,4°C. Il vento soffierà a 3,6km/h provenendo dal Sud Est con raffiche fino a 3,9km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità all’88% e pressione atmosferica a 1006hPa.

Al mattino il cielo sarà coperto al 98% con temperature che si manterranno intorno ai +6,4°C con una percezione di +6,4°C. Il vento sarà a 4,1km/h proveniente da Est – Sud Est con raffiche fino a 4,2km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità all’88% e pressione atmosferica a 1005hPa.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto al 99% con temperature intorno ai +6,4°C e una percezione di +6,4°C. Il vento soffierà a 4,1km/h provenendo da Est – Sud Est con raffiche fino a 4,2km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità all’88% e pressione atmosferica a 1005hPa.

In serata il cielo coperto al 99% con temperature intorno ai +6,2°C e una percezione di +5,5°C. Il vento sarà a 4,9km/h proveniente da Est – Nord Est con raffiche fino a 5,1km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità all’89% e pressione atmosferica a 1005hPa.

In conclusione, la settimana a Rovigo si aprirà con piogge intense il Lunedì, per poi assistere a un miglioramento delle condizioni meteorologiche nei giorni successivi. Tuttavia, è consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni per eventuali variazioni.

