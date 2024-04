Meteo Trento, le previsioni per domani venerdì 12 aprile

MeteoWeb

Venerdì 12 Aprile a Trento si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno o poche nuvole per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +12,2°C e i +24,7°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, grazie alla scarsa presenza di vento che non influenzerà il comfort termico.

Nelle prime ore del giorno, a partire dalla mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni in vista. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo valori piacevoli durante il pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi sparse potrebbero aumentare leggermente, ma senza portare piogge significative.

La velocità del vento si manterrà generalmente bassa, con brezze leggere che soffieranno principalmente da nord e nord-est. Le raffiche di vento saranno quasi del tutto assenti, garantendo una giornata tranquilla dal punto di vista meteorologico.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 90% nelle prime ore del giorno, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata, arrivando al 46% nel primo pomeriggio. La pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1032hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 12 Aprile a Trento indicano condizioni di bel tempo, con temperature gradevoli e venti leggeri. Non sono previste precipitazioni significative, e il clima si manterrà stabile e piacevole per l’intera giornata. Resta aggiornato per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Trento.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Aprile a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +13° perc. +12.8° Assenti 4.6 N max 5 Tramontana 90 % 1032 hPa 3 cielo sereno +11.9° perc. +11.5° Assenti 5.4 N max 5.9 Tramontana 90 % 1032 hPa 6 cielo sereno +13.7° perc. +13.3° Assenti 4.8 NNE max 9 Grecale 83 % 1032 hPa 9 cielo sereno +20° perc. +19.6° Assenti 3.3 N max 5.6 Tramontana 60 % 1031 hPa 12 cielo sereno +24.2° perc. +23.9° Assenti 2 O max 3.3 Ponente 48 % 1029 hPa 15 nubi sparse +24.4° perc. +24.1° prob. 4 % 2.7 SO max 3.4 Libeccio 48 % 1027 hPa 18 poche nuvole +18.2° perc. +18.2° prob. 2 % 3.1 SO max 4 Libeccio 80 % 1028 hPa 21 poche nuvole +16.2° perc. +16.1° Assenti 3 NNE max 3.6 Grecale 86 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 20:02

