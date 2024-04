Meteo Venezia, le previsioni per domani lunedì 8 aprile

MeteoWeb

Previsioni Meteo a Venezia per Lunedì 8 Aprile

Le previsioni del tempo per Lunedì 8 Aprile a Venezia prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con valori che si attesteranno intorno al 100% nelle prime ore del mattino e nel pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +15°C e i +19°C. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, garantendo un comfort termico piacevole per gran parte della giornata.

Il vento soffierà principalmente da direzioni occidentali e settentrionali, con intensità che si manterranno intorno ai 2-15 km/h. Le raffiche di vento saranno deboli, mentre l’umidità relativa dell’aria si attesterà su valori elevati, intorno all’85-93%.

Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata, con un’umidità costante e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1016-1018hPa.

Considerando le previsioni meteo attuali, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del cielo coperto e alla presenza di vento leggero. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per Venezia nei prossimi giorni per eventuali variazioni significative.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° Assenti 2.6 ONO max 2.7 Maestrale 85 % 1018 hPa 3 cielo coperto +15.2° perc. +15° Assenti 3.4 NO max 3.5 Maestrale 88 % 1017 hPa 6 cielo coperto +15.7° perc. +15.6° Assenti 2.7 NO max 2.8 Maestrale 88 % 1017 hPa 9 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° Assenti 2.7 S max 1.9 Ostro 79 % 1017 hPa 12 cielo coperto +19° perc. +18.9° Assenti 10.3 SE max 7.8 Scirocco 76 % 1017 hPa 15 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° Assenti 12.6 SE max 13.2 Scirocco 78 % 1016 hPa 18 cielo coperto +15.7° perc. +15.5° Assenti 12.2 SSE max 16.5 Scirocco 84 % 1016 hPa 21 nubi sparse +14.5° perc. +14.4° Assenti 8 ESE max 9.4 Scirocco 89 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:51

