Meteo Verona, le previsioni per domani martedì 23 aprile

Martedì 23 Aprile a Verona si prevedono condizioni meteorologiche instabili con piogge leggere e moderate per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con un’umidità che si manterrà costantemente sopra l’80%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 11-12°C, mentre le temperature percepita saranno leggermente inferiori, oscillando tra i +1,9°C e i +10,9°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con intensità variabile.

Nelle prime ore del giorno, a partire dalla notte, si registreranno piogge leggere con intensità che andrà via via aumentando fino a raggiungere un picco nel corso della mattina. Le precipitazioni continueranno a interessare la città anche nel pomeriggio e nella sera, con piogge che potranno risultare moderate.

Le temperature si manterranno abbastanza stabili durante l’arco della giornata, con una leggera tendenza al rialzo nel corso delle ore. Tuttavia, la sensazione di freddo potrebbe essere accentuata dall’umidità presente nell’aria.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Verona, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali variazioni improvvise delle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Aprile a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +6.3° perc. +1.9° 0.25 mm 27.9 NE max 52.9 Grecale 87 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +6.7° perc. +3.5° 0.16 mm 18.1 ENE max 37.5 Grecale 88 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +6.5° perc. +3.8° 0.65 mm 13.8 NE max 26.9 Grecale 92 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +7.8° perc. +5.1° 0.52 mm 16.6 NE max 33.1 Grecale 85 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +9.2° perc. +7.2° 0.67 mm 12.7 NE max 29.4 Grecale 83 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +10.9° perc. +10.1° 0.7 mm 13.4 E max 24.7 Levante 78 % 1006 hPa 18 pioggia moderata +7.8° perc. +7.2° 1.53 mm 5.3 NNE max 10 Grecale 93 % 1007 hPa 21 pioggia moderata +7.5° perc. +6.3° 1.37 mm 7.1 N max 9.7 Tramontana 93 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:15

