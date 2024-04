Metsola: “Costruire Europa più resistente contro shock”

MeteoWeb

Gaeta, 11 apr. (Adnkronos) – ?Anche il settore marittimo ha subito le conseguenze della pandemia, di una guerra di aggressione al nostro continente, della crisi energetica, dell?aumento del costo della vita. E sullo sfondo una crisi climatica. Ma se questo periodo ci ha insegnato qualcosa è l?urgenza di costruire un?Europa più resistente per contrastare shock simili in futuro?. Lo ha dichiarato Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, in un videomessaggio inviato in occasione del 3° Blue Forum a Gaeta.

?L?Italia è la terza economia ?blu? più grande d?Europa. L?ambizione climatica è essenziale, ma ciò significa anche fissare obiettivi raggiungibili e offrire stimoli finanziari. Il Green Deal europeo serve a darci un vantaggio competitivo. Possiamo salvare il nostro pianeta e, allo stesso tempo, creare nuovi posti di lavoro, nuovi settori e nuove industrie – ha affermato – Esiste un grande potenziale nella digitalizzazione delle attività marittime. L?Unione europea sta già contribuendo in molte di queste aree e lo farà sempre di più. Il Parlamento europeo è il luogo in cui potrete continuare ad esprimere le vostre preoccupazioni e presentare i vostri suggerimenti?.

