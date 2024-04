Migranti: Fratoianni, ‘vergogna senza fine, interrogazione al governo’

MeteoWeb

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Poteva essere una vera e propria strage quella di 2 giorni fa nel Mediterraneo centrale quella provocata dall?azione di pirateria delle milizie libiche contro naufraghi ed equipaggio di soccorso di Nave Mare Jonio. Per un puro caso non siamo qui a piangere morti innocenti per un?azione criminale, e proprio per questo l?iniziativa di queste ore delle autorità italiane di fermo della nave e della multa ci lascia senza parole ed indignati”. Così Nicola Fratoianni dell?Alleanza Verdi Sinistra.

“Invece di perseguire chi spara contro dei naufraghi e chi, come è stato documentato dalla Ong, frusta degli esseri umani – prosegue il leader di SI – sulle imbarcazioni regalate e finanziate dal governo italiano, si accaniscono contro chi salva delle vite. Meloni, Piantedosi, Crosetto non hanno nulla da dichiarare? Tutto normale per loro?”.

“Anche questa volta faranno finta di niente, ma lo dovranno comunque spiegare in Parlamento e all?opinione pubblica del nostro Paese. Una cosa è certa e se ne devono rendere conto – conclude Fratoianni – anche a Palazzo Chigi: l?Italia non può essere complice di queste milizie violente e sanguinarie, che rispettano alcuna norma del diritto internazionale, e non hanno alcun rispetto per i diritti umani”.

