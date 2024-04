Milano: 150 ragazzi in piazza Duomo per un flash mob dedicato al musical Billy Elliot

MeteoWeb

Milano, 6 apr. (Adnkronos) – Un palcoscenico allestito in Piazza Duomo, a Milano, per dare vita ad un flash mob dedicato a Billy Elliot, il protagonista dell’omonimo musical.

Oltre 150 ragazzi, bambini e adolescenti hanno danzato sulle note del ‘Lago dei Cigni’ insieme al cast dello show, in scena fino al prossimo 14 aprile al Sistina Chapiteau. La magia dell?esibizione è continuata in piazza San Babila, tra la sorpresa e gli applausi dei passanti, conquistati dai giovani ballerini, in un?atmosfera di grande energia.

“Un inno alla danza da parte degli adolescenti che nella storia di Billy Elliot vedono il loro sogno riflesso, uno spettacolo che fa veramente bene a chi ama l?arte e la danza. Billy Elliot è una storia di coraggio, volontà, leggerezza, che tra ironia e commozione incanta il pubblico di ogni età”, ha spiegato Massimo Romeo Piparo, regista e autore dell?adattamento italiano, che vede tra i protagonisti Giulio Scarpati e Rossella Brescia. L?happening è poi proseguito nell?antistante Spazio Lenovo dove si è svolto il Meet&Greet dello spettacolo con il cast al completo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.