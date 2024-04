Mo: Australia, ‘insufficienti informazioni su morte nostro operatore’

MeteoWeb

Canberra, 6 apr. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri australiano Penny Wong ha affermato che le informazioni provenienti da Israele sulla morte dell’operatore umanitario australiano Lalzawmi “Zomi” Frankcom durante l’attacco aereo al convoglio della World Central Kitchen nella Striscia di Gaza ?non sono sufficienti?.

Dopo essere stata informata dalle autorità israeliane, l’Australia ha “chiarito che non abbiamo ancora ricevuto informazioni sufficienti per soddisfare le nostre aspettative”, ha detto Wong ai giornalisti ad Adelaide.

Il governo australiano ha annunciato che nominerà un consigliere speciale che lavorerà con Israele, “in modo che possiamo essere informati sull’adeguatezza delle indagini” sull?attacco aereo a Gaza che ha ucciso sette operatori umanitari della World Central Kitchen.

