MeteoWeb

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Questa sera discuteremo come segreteria nazionale e capigruppo del Pd riguardo alle azioni e alle scelte necessarie a fronte dell?attacco iraniano, condannato in queste ore da Elly Schlein e dai socialisti e democratici europei. Serve fermare l?escalation, servono soluzioni, serve la politica”. Così Brando Benifei, capodelegazione Pd in Ue, su twitter.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.