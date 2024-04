Mo: drammatica situazione a Gaza, in corso riunione Tajani-Katz alla Farnesina

MeteoWeb

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – E’ incorso alla Farnesina la riunione fra il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro israeliano Israel Katz, la vicedirettrice della Fao Beta Bechdol, il vicedirettore esecutivo del World Food program Carl Skau, il capo del Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio e il presidente della Croce rossa italiana Rosario Velastro anche in rappresentanza della Federazione internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.

Le agenzie internazionali e il ministero degli Esteri italiano stanno illustrando al ministro israeliano le loro valutazioni sulla drammatica situazione a Gaza, sulle necessità della popolazione e elencano le richieste dei passi necessari per far entrare immediatamente materiali a Gaza garantendo la sicurezza degli operatori internazionali.

