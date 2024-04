Mo: Halevi, ?Idf può gestire qualsiasi minaccia Iran’

MeteoWeb

Tel Aviv, 7 apr. (Adnkronos) – Il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi ha dichiarato che le sue forze armate sono in grado di gestire qualsiasi minaccia iraniana. ?Possiamo agire con forza contro l?Iran in luoghi vicini e lontani. Stiamo collaborando con gli Stati Uniti e con partner strategici nella regione?, ha detto in ??una dichiarazione televisiva.

Le tensioni tra Iran e Israele sono aumentate la scorsa settimana dopo l’attentato israeliano contro la sua ambasciata a Damasco. Il maggiore generale Mohammad Hossein Bagheri, capo di stato maggiore dell’esercito iraniano, ha affermato che Teheran avrebbe scelto il tempo e il modo della sua risposta ai bombardamenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.