Mo: La Russa, ‘ferma condanna, valutare risposte per evitare escalation’**

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Esprimo ferma condanna per l’attacco con missili e droni lanciato nella notte dall’Iran a Israele. In queste ore è importante valutare attentamente le risposte da mettere in atto affinchè non vi sia una pericolosissima escalation. Fermare la spirale di violenza con la diplomazia e il buon senso deve essere la priorità di tutti. A Israele e al popolo israeliano giunga la mia sincera solidarietà”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

